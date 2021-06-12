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12.06.2021 11:37
Рубрика: Спорт

Ловчев: Не вижу, чем сборная России может удивить на Евро

Текст: Артур Нанян

Экс-футболист московского "Спартака", сборной СССР Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Михаил Поленов в видеопроекте "Российской газеты" "Игра головой" поделились своими мыслями перед дебютной игрой нашей команды на Евро-2020 против Бельгии.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

По мнению Ловчева, выход из группы можно будет считать успехом. При этом Евгений Серафимович не видит, чем может удивить наша команда на первенстве Европы.

"Мы никогда не могли сравниться с Бразилией по технике. Советский футбол был построен на физической подготовке - перебегать, проявить волю. Но сейчас этим никого уже не удивишь. Те же бельгийцы сильны физически, а как "Челси" бегал в финале Лиги чемпионов? И сейчас мы задаемся вопрос - а чем Россия может удивить на Евро? Я пока не вижу, чем мы можем удивить. Но, с другой стороны - на поле выйдут 11 человек против 11. Может, бельгийцы совершат ошибку, мы забьем, а потом встанем в оборону. У нас сложная группа. И, как мне кажется, все будет решаться в одном матче - с финнами. Выход из группы станет чудом? Чудо - громкое слово. Это будет успех.

Поленов же считает, что самое главное - обойтись без кадровых потерь. "Давайте надеяться, что мы подойдем к Евро, имея объективно сильнейший состав. Перед домашним чемпионатом мира у нас, как казалось, были проблемы с опорными полузащитниками. Но появился Газинский, и вроде как все забыли об этом. Сейчас же мы теряем игроков. Выбыл Мостовой - хотя у него своеобразные отношения с национальной команды. Хочется, чтобы у нас был тот состав, на который тренеры рассчитывали изначально. От этого зависит, насколько успешно будет реализован план".

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