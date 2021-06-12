Ловчев: Не вижу, чем сборная России может удивить на Евро

Экс-футболист московского "Спартака", сборной СССР Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Михаил Поленов в видеопроекте "Российской газеты" "Игра головой" поделились своими мыслями перед дебютной игрой нашей команды на Евро-2020 против Бельгии.

По мнению Ловчева, выход из группы можно будет считать успехом. При этом Евгений Серафимович не видит, чем может удивить наша команда на первенстве Европы.

"Мы никогда не могли сравниться с Бразилией по технике. Советский футбол был построен на физической подготовке - перебегать, проявить волю. Но сейчас этим никого уже не удивишь. Те же бельгийцы сильны физически, а как "Челси" бегал в финале Лиги чемпионов? И сейчас мы задаемся вопрос - а чем Россия может удивить на Евро? Я пока не вижу, чем мы можем удивить. Но, с другой стороны - на поле выйдут 11 человек против 11. Может, бельгийцы совершат ошибку, мы забьем, а потом встанем в оборону. У нас сложная группа. И, как мне кажется, все будет решаться в одном матче - с финнами. Выход из группы станет чудом? Чудо - громкое слово. Это будет успех.

Поленов же считает, что самое главное - обойтись без кадровых потерь. "Давайте надеяться, что мы подойдем к Евро, имея объективно сильнейший состав. Перед домашним чемпионатом мира у нас, как казалось, были проблемы с опорными полузащитниками. Но появился Газинский, и вроде как все забыли об этом. Сейчас же мы теряем игроков. Выбыл Мостовой - хотя у него своеобразные отношения с национальной команды. Хочется, чтобы у нас был тот состав, на который тренеры рассчитывали изначально. От этого зависит, насколько успешно будет реализован план".