Видеотрансляция: Ловчев и Поленов - о первом матче Евро Бельгия - Россия

В чем сила нынешней сборной России?

Как она может противостоять команде, которая занимает первое место в мировом рейтинге?

Первый матч сборной в новейшей истории на крупном турнире без Акинфеева - что это будет?

Почему без Дзюбы нельзя представить нынешнюю команду?

Какие прогнозы на матч дадут Ловчев и Поленов?

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