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21.06.2021 12:23
Рубрика: Спорт

Ловчев и Моссаковский сделали прогнозы на матч Россия - Дания

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, сделали прогноз на матч Россия - Дания.
Текст: Максим Домчев
Фото: Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images Фото: Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images
Фото: Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images

Решающий матч группового раунда пройдет в понедельник в 22.00 в Копенгагене. Евгений Ловчев считает, что в этой игре Дания победит.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Сборная России проведет решающий матч группового раунда Евро-2020

"Мой прогноз - 2:1 в пользу Дании, - сказал он. - Надежда только на авось. Потому что все четыре последние встречи, которые были, начиная с Польши, показали, что игры у сборной России практически нет".

Ловчев добавил, что ожидает появления в составе восстановившегося от травмы защитника Федора Кудряшова, при этом он уверен, что сборная снова сыграет в три центральных игрока линии обороны.

Что касается линии атаки, то экс-игрок сборной СССР и "Спартака" уверен, что альтернативы Артему Дзюбе просто нет. "Дзюба? Без вопросов играть должен он. Артем лидер, харизматичный человек", - сказал Ловчев.

Михаил Моссаковский считает, что матч Россия - Дания завершится вничью 1:1, что позволит сборной России сохранить второе место в группе и выйти в плей-офф. Но сам матч будет непростым.

"Надо справиться со стартовым натиском сборной Дании. Надо избежать грубых ошибок", - считает он. При этом комментатор "Матч ТВ" заметил, что российский футбол уступает в скорости и интенсивности игры.

"На молодежном чемпионате Европы наша команда, на которую возлагали большие надежды, и которая была составлена из игроков топ-клубов, заметно уступила датчанами в скорости игры. И сейчас у меня нет никакой уверенности, что на взрослом Евро это не повторится", - сказал он.

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