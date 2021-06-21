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21.06.2021 10:45
Рубрика: Спорт

Сборная России проведет решающий матч группового раунда Евро-2020

21 июня решится судьба сборной России на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова может выйти в плей-офф, а может завершить борьбу на турнире.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы против Дании пройдет в Копенгагене на стадионе "Паркен". Начало встречи - в 22:00. В это же время начнется и другой матч в нашей группе, в котором встретятся Бельгия, уже обеспечившая себе выход в следующий раунд, и Финляндия, в активе которой тоже три очка.

Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images
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Для гарантированного выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно побеждать датчан. В таком случае россияне станут вторыми в группе. Может хватить и ничейного результата, но тогда все будет зависеть от исхода другого матча группы. Если Финляндия не обыграет Бельгию, а Россия не уступит Дании, то наши парни также займут второе место.

Но даже в случае победы Финляндии и ничьей с Данией сборная России может пробиться в 1/8 финала с третьего места. Но тут многое будет зависеть от результатов матчей в других группах.

Ожидается, что россияне сыграют тем же составом, что и в победном матче против Финляндии (1:0). Вопросы вызывает лишь появление на поле защитника Марио Фернандеса, получившего в матче с финнами болезненную травму спины. В остальном все игроки готовы выйти на поле.

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