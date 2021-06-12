Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020
До перерыва турки сумели отбиться от постоянных атак "Скуадры адзурры", которую многие эксперты небезосновательно считают одним из фаворитов турнира. Могли забить Чиро Иммобиле, Лоренсо Инсинье, Федерико Берарди, но им не везло. За несколько минут до конца тайма арбитр Данни Маккели мог назначить пенальти в ворота "янычар", однако, послушав видеоассистентов, не стал указывать на" точку".
Во второй половине Италия еще больше активизировалась и добилась своего. Что интересно - первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота: автоголом отметился Мерих Демираль.
Demiral scores the first goal of the competition and its an own goal and gives Italy the lead against Turkey.— B/R Goal (@br_goal) June 11, 2021
_____________________________#TURITA | #EURO2020 pic.twitter.com/wEWoIGsj0Y
Затем отличились Иммобиле и Инсинье. В концовке главный тренер номинальных гостей матча Роберто Манчини сделал несколько замен, но счет остался неизменным - 3:0.
Ciro Immobile scores the second for Italy.— B/R Goal (@br_goal) June 11, 2021
_____________________________#TURITA | #EURO2020 pic.twitter.com/YeMVg68WMd
Во втором поединке группы "В" в субботу Уэльс сыграет в Баку со Швейцарией. Начало - в 16:00 по Москве.
Lorenzo Insigne makes it three for Italy.— B/R Goal (@br_goal) June 11, 2021
_____________________________#TURITA | #EURO2020 pic.twitter.com/82SfdZIny9
Что касается матчей второго тура, то в среду 16 июня Италия в Риме примет швейцарцев, в валлийцы в тот же день встретятся с турками.
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