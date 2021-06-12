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12.06.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020

Национальная команда Италии уверенно обыграла Турцию в первой встрече чемпионата Европы - 3:0. Матч проходил в рамках группы "А".
Текст: Артур Нанян

До перерыва турки сумели отбиться от постоянных атак "Скуадры адзурры", которую многие эксперты небезосновательно считают одним из фаворитов турнира. Могли забить Чиро Иммобиле, Лоренсо Инсинье, Федерико Берарди, но им не везло. За несколько минут до конца тайма арбитр Данни Маккели мог назначить пенальти в ворота "янычар", однако, послушав видеоассистентов, не стал указывать на" точку".

Во второй половине Италия еще больше активизировалась и добилась своего. Что интересно - первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота: автоголом отметился Мерих Демираль.

Затем отличились Иммобиле и Инсинье. В концовке главный тренер номинальных гостей матча Роберто Манчини сделал несколько замен, но счет остался неизменным - 3:0.

Во втором поединке группы "В" в субботу Уэльс сыграет в Баку со Швейцарией. Начало - в 16:00 по Москве.

Что касается матчей второго тура, то в среду 16 июня Италия в Риме примет швейцарцев, в валлийцы в тот же день встретятся с турками.

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