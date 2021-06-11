Сегодня, в пятницу, 11 июня, матчем Турция - Италия стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу. Вместе с командами Уэльса и Швейцарии они составляют группу A.

Фаворитами в данной игре будут итальянцы.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2016 году, "скуадра адзурра" дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Германии по пенальти. Квалификацию к нынешнему европейскому первенству итальянцы прошли очень уверенно и показали отличный результат, не потеряв ни одного очка.

- Турция - очень сильная команда. Ее игроки и обладают прекрасной техникой, и мощны физически. Они очень прибавили в последнее время. С ними будет тяжело, как и со Швейцарией и Уэльсом, - приводит слова главного тренера сборной Италии Роберто Манчини официальный сайт соревнований.

Сборная Турции в 2016 году не смогла выйти из группы. Кроме того, этой команде обычно не везет в стартовых матчах - четыре матча и четыре поражения. Что касается квалификационного отбора, то турки также довольно успешно преодолели этот этап. Команда заняла второе место в своей группе, уступив лишь сборной Франции, а кроме того, пропустила лишь три мяча.

- Результат первого матча для нас невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Очень на это надеюсь. Хотел бы, чтобы мы показали свою силу уже в первой игре, - отмечает наставник турецкой команды Шенол Гюнеш.

Матчи этого чемпионата Европы пройдут в 11 городах. Так, игра-открытие состоится на стадионе "Олимпико" в Риме, что тоже, вероятно, будет плюсом в итальянскую копилку - как говорится, дома и стены помогают.

Обслужит игру бригада арбитров под руководством голландца Данни Маккели.

Текстовая онлайн-трансляция матча Турция - Италия начнется в 22.00 по московскому времени.