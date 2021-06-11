Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
11.06.2021 06:56
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча ЧЕ по футболу Турция - Италия

Текст: Анастасия Комарова

Сегодня, в пятницу, 11 июня, матчем Турция - Италия стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу. Вместе с командами Уэльса и Швейцарии они составляют группу A.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Чем может поразить любителей футбола Евро-2020

Фаворитами в данной игре будут итальянцы.

На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2016 году, "скуадра адзурра" дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Германии по пенальти. Квалификацию к нынешнему европейскому первенству итальянцы прошли очень уверенно и показали отличный результат, не потеряв ни одного очка.

- Турция - очень сильная команда. Ее игроки и обладают прекрасной техникой, и мощны физически. Они очень прибавили в последнее время. С ними будет тяжело, как и со Швейцарией и Уэльсом, - приводит слова главного тренера сборной Италии Роберто Манчини официальный сайт соревнований.

Сборная Турции в 2016 году не смогла выйти из группы. Кроме того, этой команде обычно не везет в стартовых матчах - четыре матча и четыре поражения. Что касается квалификационного отбора, то турки также довольно успешно преодолели этот этап. Команда заняла второе место в своей группе, уступив лишь сборной Франции, а кроме того, пропустила лишь три мяча.

- Результат первого матча для нас невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Очень на это надеюсь. Хотел бы, чтобы мы показали свою силу уже в первой игре, - отмечает наставник турецкой команды Шенол Гюнеш.

Матчи этого чемпионата Европы пройдут в 11 городах. Так, игра-открытие состоится на стадионе "Олимпико" в Риме, что тоже, вероятно, будет плюсом в итальянскую копилку - как говорится, дома и стены помогают.

Обслужит игру бригада арбитров под руководством голландца Данни Маккели.

Текстовая онлайн-трансляция матча Турция - Италия начнется в 22.00 по московскому времени.

Новости чемпионата
Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
В Санкт-Петербурге откроется фан-зона для болельщиков Евро-2020 10.06.2021
Захарова посоветовала украинским футболистам стать "спортивными героями" 10.06.2021
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы "политические" надписи 10.06.2021