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11.06.2021 23:00
Рубрика: Спорт

После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0

Текст: Артур Нанян
Фото: Filippo MONTEFORTE / POOL / AFP Фото: Filippo MONTEFORTE / POOL / AFP
Фото: Filippo MONTEFORTE / POOL / AFP

Закончился первый тайм дебютного матча чемпионата Европы-2020 в Риме между Италией и Турцией. Счет пока ничейный - 0:0.

Фото: Claudio Villa/Getty Images
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

До перерыва преимуществом владели итальянцы. Они чаще владели мячом, создали больше моментов. Могли отличиться Доменико Берарди, Чиро Иммобиле и Лоренсо Инсинье. В концовке тайма арбитр Данни Маккели мог назначить пенальти в ворота Турции, но решил не указывать на "точку" после попадания мяча в руку одного из защитников "янычар".

Напомним, что в группе "А" выступают также команды Уэльса и Швейцарии. Свой матч они проведут в субботу.

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