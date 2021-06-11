После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0

Закончился первый тайм дебютного матча чемпионата Европы-2020 в Риме между Италией и Турцией. Счет пока ничейный - 0:0.

До перерыва преимуществом владели итальянцы. Они чаще владели мячом, создали больше моментов. Могли отличиться Доменико Берарди, Чиро Иммобиле и Лоренсо Инсинье. В концовке тайма арбитр Данни Маккели мог назначить пенальти в ворота Турции, но решил не указывать на "точку" после попадания мяча в руку одного из защитников "янычар".

Напомним, что в группе "А" выступают также команды Уэльса и Швейцарии. Свой матч они проведут в субботу.