ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ

Московский ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

Об интересе армейцев к рекордсмену Футбольной национальной лиги рассказал его агент Юрий Штромбергер. Он отметил, что интерес к игроку есть не только со стороны ЦСКА, но и от клубов из топ-6 РПЛ.

"Не сказал бы, что мы прям близки к заключению контракта. Пока сейчас все на уровне переговоров", - сказал Штромбергер Sport24.

Сергеев в минувшем сезоне установил рекорд результативности в ФНЛ, поразив ворота соперников 40 раз.

В "Крыльях Советов" уже отреагировали на слова агента игрока. Гендиректор самарцев Вадим Андреев признал, что трансфер Сергеева возможен, но клуб готов сделать все, чтобы сохранить игрока, сообщает "Чемпионат".