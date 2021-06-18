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18.06.2021 17:20
Рубрика: Спорт

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ

Текст: Максим Домчев
Иван Сергеев. Фото: <a href="http://www.kc-camapa.ru/" rel="nofollow" target="_blank">"Крылья Советов"</a> Иван Сергеев. Фото: <a href="http://www.kc-camapa.ru/" rel="nofollow" target="_blank">"Крылья Советов"</a>
Иван Сергеев. Фото: "Крылья Советов"

Московский ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Об интересе армейцев к рекордсмену Футбольной национальной лиги рассказал его агент Юрий Штромбергер. Он отметил, что интерес к игроку есть не только со стороны ЦСКА, но и от клубов из топ-6 РПЛ.

"Не сказал бы, что мы прям близки к заключению контракта. Пока сейчас все на уровне переговоров", - сказал Штромбергер Sport24.

Сергеев в минувшем сезоне установил рекорд результативности в ФНЛ, поразив ворота соперников 40 раз.

В "Крыльях Советов" уже отреагировали на слова агента игрока. Гендиректор самарцев Вадим Андреев признал, что трансфер Сергеева возможен, но клуб готов сделать все, чтобы сохранить игрока, сообщает "Чемпионат".

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