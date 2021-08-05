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05.08.2021 14:43
Рубрика: Спорт

Олимпийца Сергея Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
На перроне в родном городе призера Олимпиады встречали хлебом-солью. Фото: Пресс-служба администрации Рузаевского района На перроне в родном городе призера Олимпиады встречали хлебом-солью. Фото: Пресс-служба администрации Рузаевского района
На перроне в родном городе призера Олимпиады встречали хлебом-солью. Фото: Пресс-служба администрации Рузаевского района

В четверг утром на вокзале в "железнодорожной столице" Мордовии - Рузаевке - встретили бронзового призера Олимпиады в Токио борца Сергея Емелина. Сегодня же стало известно о том, что спортсмен награжден республиканской медалью "За заслуги перед Мордовией".

Фото: Александр Эшкинин/РГ
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Хлебом-солью, цветами и воздушными шарами встречали Сергея на перроне родного города. Поздравив призера Олимпиады, глава минспорта РМ Александр Савилов поблагодарил его родителей и тренера.

- Спасибо, что болели за меня, - обратился к землякам Сергей Емелин. - Знаю, многие не спали: ведь первые схватки по московскому времени проходили в ранние часы. Спасибо моему наставнику Николаю Викторовичу: мы вместе 16 лет шли к этой медали. Конечно, хотелось взять "золото", но получилось только "бронзу".

Спортсмен подчеркнул, что греко-римская борьба в Мордовии - ведущий вид спорта: республиканская школа борьбы считается одной из сильнейших в России.

Сегодня же стало известно о том, что копилка наград борца пополнится еще одной медалью. Накануне был подписан указ о присуждении Сергею Емелину республиканской медали "За заслуги перед Мордовией". А его наставник - заслуженный тренер России Николай Слесарев - стал лауреатом Госпремии РМ.

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