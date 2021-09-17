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17.09.2021 21:48
Рубрика: Спорт

Пеле вновь перевели в отделение интенсивной терапии

Текст: Артур Нанян

Трехкратный чемпион мира по футболу легендарный бразилец Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии, сообщает телеканал ESPN Brazil.

Фото: EPA/MOURAD BALTI TOUATI
Пеле сообщил о проведенной операции по удалению опухоли

В конце августа Пеле был госпитализирован в частную клинику в Сан-Паулу из-за необходимости прохождения планового обследования, которое откладывалось ввиду пандемии. На прошлой неделе Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, а несколько дней назад его перевели в обычную палату. Бразилец даже обратился к своим болельщикам.

"Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Буду каждый день становиться счастливее, с настроением сыграть 90 минут и дополнительное время. Скоро мы будем вместе", - написал Пеле в Instagram.

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