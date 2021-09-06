Пеле сообщил о проведенной операции по удалению опухоли

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что 80-летний легендарный бразильский форвард Пеле уже около недели находится в одной из больниц. Позже сам Король футбола обратился к поклонникам в Instagram.

Пеле успокоил всех сообщением о том, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Я чувствую себя очень хорошо и доктор Фабио и доктор Мигель внимательно следят за моим здоровьем. В прошлую субботу мне была проведена операция по удалению опухоли в толстой кишке. Она была обнаружена во время обследования", - написал Пеле.

По данным СМИ, Пеле находится в одной из частных клиник в Сан-Паулу.