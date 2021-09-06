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06.09.2021 22:40
Рубрика: Спорт

"Спартак" одержал третью подряд победу на старте сезона КХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Московский "Спартак" переиграл "Витязь" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третий успех команды Бориса Миронова подряд - в последний раз красно-белые показывали такой результат более 10 лет назад.

Фото: РИА Новости
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Уже в первом периоде "Спартак" забросил в ворота "Витязя" две шайбы. Отличились форварды Андрей Локтионов и Александр Хохлачев. Но еще до перерыва Нико Оямяки сократил отставание, а в заключительной 20-минутке Александр Яремчук перевел игру в овертайм. Здесь все решил точный бросок спартаковца Эмиля Петерссона - 3:2. Красно-белые не имели такую победную серию с 2009 года.

Третью победу одержали и хоккеисты СКА. На своей площадке они разгромили "Адмирал" - 9:2. Дублем отметился 16-летний форвард армейцев Матвей Мичков.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" в овертайме сломил сопротивление "Амура"- 3:2. Победу принес точный бросок Николая Прохоркина.

В других матчах дня ЦСКА переиграл "Сочи" - 4:1, "Йокерит" победил в овертайме "Трактор" - 5:4, а рижское "Динамо" оказалось сильнее "Куньлунь Ред Стар" - 6:5.

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