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06.09.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Казанский "Ак Барс" потерпел второе поражение в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Казанский "Ак Барс", который традиционно считается одним из фаворитов чемпионата Континентальной хоккейной лиги, пока лихорадит.
Дмитрий Квартальнов считает, что его "Ак Барсу" тяжело дается старт чемпионата КХЛ. Фото: РИА Новости Дмитрий Квартальнов считает, что его "Ак Барсу" тяжело дается старт чемпионата КХЛ. Фото: РИА Новости
Дмитрий Квартальнов считает, что его "Ак Барсу" тяжело дается старт чемпионата КХЛ. Фото: РИА Новости

Команда Дмитрия Квартальнова тяжело вкатывается в сезон и накануне потерпела второе поражение в чемпионате КХЛ. "Белые барсы" на своей площадке принимали нижегородское "Торпедо" и уступили со счетом 1:3.

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У казанцев отличился Дмитрий Кагарлицкий, у гостей шайбы на свой счет записали Дамир Жафяров, Кенни Агостино и Антон Шенфельд. Подводя итоги поединка главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов признался в беседе с журналистами, что его команда пока не вышла на пик формы:

- Счет на табло - 1:3. Еле-еле затолкали шайбу. В начале третьего периода видно было, что "Торпедо" было посвежее. Каждый стык в нашу зону шел, нам приходилось тяжело. Порадовало, что в концовке мы стали более собранными, перевели шайбу в чужую зону, забили. И последнее большинство надо было реализовать. Не получилось, готовимся дальше. Турнир только начинается.

Ваша команда имела много моментов, но сложилось ощущение, что не хватало решающего действия. Это невезение или ошибки?

Дмитрий Квартальнов: Все очень близко. С "Куньлунем" вели 3:0 и чуть-чуть отпустили игру. В итоге поражение - 3:4. Получается, что теперь мяч на другой стороне, фортуна ушла. И будет непросто ее вернуть. Тут ушло, там ушло, в такие сложные моменты и будет проявляться коллектив, как он среагирует на это.

Команда провела вторую игру за два дня. Это как-то повлияло на функциональное состояние?

Дмитрий Квартальнов: Нет, это нормально. Единственное, что в третьем периоде "Торпедо" было посвежее нас. Конечно, сейчас мы будем говорить, что сказалось, но начало сезона, такой график. Мы это знали, так готовили команду.

Вы говорите об усталости в концовке. Можно посетовать на канадскую площадку, которые появились в новом сезоне?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Дмитрий Квартальнов: Нет. На канадской площадке хорошо, она небольшого размера. Тут просто нужно чуть быстрее принимать решения. Но в стыковой борьбе она чуть-чуть из-под нас уходила. Соперники в третьем периоде хорошо владели шайбой, и нам пришлось собственные силенки тратить.

Из других матчей отметим победу столичного "Динамо" над "Сибирью" - 4:0.

В первом периоде обе шайбы в составе московского клуба забросил Вадим Шипачев. Также у москвичей отличились Дмитрий Рашевский (для 20-летнего игрока эта шайба стала дебютной в Континентальной хоккейной лиге) и Николай Чебыкин.

Примечательно, что победа над новосибирцами стала 200-й для главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова. Он стал 12-м специалистом, преодолевшим эту отметку в КХЛ. Уже в ближайшую неделю он может подняться на одну строчку выше, обойдя Вячеслава Быкова (201).

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