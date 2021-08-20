Опубликован календарь хоккейной сборной на ЧМ-2022

Сборная России по хоккею начнет выступления на чемпионате мира-2022 матчем со Словакией 13 мая, сообщается на официальном сайте ФХР.

Соревнования пройдут в двух финских городах - Хельсинки и Тампере (с 13 по 29 мая). Наша команда сыграет в группе "А" против Словакии, Казахстана (15 мая), Германии (16 мая), Италии (18 мая), Дании (21 мая), Швейцарии (22 мая) и Канады (24 мая).

В группу "В" попали следующие сборные: Финляндия, США, Великобритания, Чехия, Швеция, Латвия, Белоруссия и Норвегия. Все матчи турнира пройдут со зрителями.

На чемпионате мира-2021 российская команда вылетела на четвертьфинальной стадии, уступив будущим победителям турнира канадцам.