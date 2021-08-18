На этой неделе стартует женский чемпионат мира по хоккею

Женская сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 20 по 31 августа в канадском Калгари.

Предугадываем сомнения некоторых наших читателей: по хоккею? И сомнения эти будут совершенно справедливы. Август, мягко говоря, не самое привычное время для проведения подобного турнира. Испокон веков чемпионат мира по хоккею для женщин проходил в конце марта - начале апреля. Разумеется, ЧМ-2021 состоится в самом конце лета не от хорошей жизни. И виноват во всем, конечно же, коронавирус.

Наверное, сейчас нет столь же многострадального турнира, как женский чемпионат мира. Начнем с того, что ЧМ-2020, который должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро, пришлось, как и многие другие соревнования, отменить из-за пандемии. ЧМ-2021 в календаре оставили, но поначалу сдвинули на май. Однако за неделю до старта турнира выяснилось, что его проведение невозможно из-за эпидемиологической обстановки в провинции, где находятся Галифакс и Труро. Отменять ЧМ второй раз было бы безумием. "Мы задолжали турнир каждой хоккеистке, которая с нетерпением ждала все это непростое время возможности вернуться на лед, и сделаем все возможное, чтобы провести чемпионат в этом году", - говорил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. В итоге турнир перенесли на август и в другой канадский город, Калгари.

Формат женского турнира значительно отличается от того, как проходит мужской. Начиная с 2019 года в чемпионате мира принимают участие десять команд. В Калгари это будут: Канада, США, Россия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Дания, Германия, Венгрия и Япония. Они разбиты на две группы по пять сборных. В квинтет "А" вошли пять команд с наивысшим рейтингом: это Канада, США, Россия, Финляндия и Швейцария. Они все попадут в плей-офф, а в групповом раунде фактически будет определяться их посев. Из группы "В" выйдут только три лучшие команды.

Фаворитами традиционно будут США, выигравшие "золото" пяти последних чемпионатов мира. Навязать им борьбу попытаются Канада и Финляндия: на прошлом ЧМ финские хоккеистки впервые за пять лет сместили канадок со второй строчки. Стремиться попасть на пьедестал будут стараться и наши девчонки. За всю историю турнира россиянки трижды брали "бронзу", в последний раз это было относительно недавно, в 2016 году. Как будет в Калгари, предсказать сложно, в том числе из-за фактора коронавируса.

- Мы сделаем все для того, чтобы привезти медали, - пообещал главный тренер сборной России Евгений Бобарико, которого цитирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. - В каждой игре нужно максимально выкладываться и показывать системный хороший хоккей. Да, мотивация высокая. К двум чемпионатам мира готовились-готовились - и их отменяли или переносили. Здесь, с одной стороны, конечно же, запредельная мотивация, а с другой - это нехватка международных матчей.