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03.09.2021 19:05
Рубрика: Спорт

У сборной России по хоккею будет два состава к Олимпиаде-2022 в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что к Олимпийским играм 2022 сборная России будет готовить два состава.

В пятницу стало известно о том, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги смогут принять участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине при условии, что ситуация с коронавирусом в мире не изменится в худшую сторону.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что рад такому решению, но, несмотря на это, сборная России будет готовить два состава для участия в Играх.

"Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему. Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить свое решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в играх: с игроками НХЛ и без них", - приводит слова Третьяка РИА Новости.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Также президент ФХР рассказал о том, будут ли перед Играми изменения в тренерском штабе команды.

"Мы сможем внести коррективы до начала Игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки из НХЛ в Пекин. Это будет после 10 января", - сказал Третьяк.

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