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03.09.2021 18:44
Рубрика: Спорт

Хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года

Текст: Максим Домчев

Международная федерация хоккея объявила, что хоккеисты из Национальной хоккейной лиги могут принять участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года. НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли соглашения, которое позволит сильнейших хоккеистам мира принять участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Переговоры продолжались несколько месяцев.

НХЛ может не отпустить игроков на ОИ-2022 из-за ковида

"От имени любителей хоккея со всего мира рад сообщить, что лучшие игроки возвращаются на Олимпиаду. У нас было много дискуссий, проделана колоссальная работа и сейчас хочу поблагодарить все стороны", - приводит сайт ИИХФ слова президента организации Рене Фазеля.

Игроки НХЛ пропустили Олимпиаду 2018 года, в которой одержала победу российская команда. Начиная с 1998 года хоккеисты НХЛ принимали участие в пяти Играх.

Вице-комиссар НХЛ Билл Дейли отметил, что для хоккеистов лиги всегда большая честь выступать за свои страны на крупнейших турнирах.

"Мы очень рады, что смогли заключить соглашения, которые позволят возобновить соревнования лучших из лучших на олимпийской арене", - сказал он.

Однако есть пункт, согласно которому хоккеисты НХЛ могут отказаться от участия в ОИ-2022. Это может произойти, если будет ухудшение ситуации с коронавирусом.

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