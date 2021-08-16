НХЛ может не отпустить игроков на ОИ-2022 из-за ковида

Национальная хоккейная лига объявила сроки сезона 2021/22 и сделала заявление по поводу участия своих игроков в зимней Олимпиаде будущего года в Пекине (Китай).

Сообщается, что переговоры о приезде энхаэловцев все еще продолжаются: "Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по всем нерешенным вопросам, включая страховку для хоккеистов на случай заражения COVID-19, лига объявит паузу в феврале, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх".

НХЛ оставляет за собой право отказаться от участия в Играх при ухудшении ситуации с коронавирусом. Если все пойдет по плану, чемпионат НХЛ возобновится 23 февраля.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение по поводу приезда энхаэловцев в Пекин будет принято после оценки проведения летних Игр в Токио в условиях пандемии.