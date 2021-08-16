НХЛ может не отпустить игроков на ОИ-2022 из-за ковида

Новости

Число военных США в Афганистане в ближайшие 48 часов достигнет 6 тысяч 03:09
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи 02:54
Вице-президент Афганистана заявил, что никогда не поклонится талибам 02:38
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами 02:32
США вывезли за воскресенье из Афганистана 500 сотрудников посольства в Кабуле 01:42
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы 01:25
Ситуация в аэропорту Кабула стремительно меняется 00:52
Талибы заявили, что война в Афганистане закончена 00:28
"Барселона" выиграла в первом матче после ухода Месси 00:22
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Ташкент 00:20
"Талибан" взял под свой контроль президентский дворец в Кабуле 15.08.2021
Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации 15.08.2021
Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны 15.08.2021
Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды 15.08.2021
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане 15.08.2021
"Рубин" упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ 15.08.2021
Самолеты British Airways перестали летать над Афганистаном 15.08.2021
В Вооруженных силах прошли ревакцинацию почти 91 тысяча человек 15.08.2021
Новороссийск вслед за Геленджиком и Крымском включил сирены оповещения 15.08.2021
Эксперты поддержали заявление Толстого о повышении доступности спортивной инфраструктуры 15.08.2021
СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету 15.08.2021
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента 15.08.2021
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии 15.08.2021
В Москву вернется 30-градусная жара 15.08.2021
Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" 15.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 03:20
Рубрика: Спорт

НХЛ может не отпустить игроков на ОИ-2022 из-за ковида

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 184(8535)
Национальная хоккейная лига объявила сроки сезона 2021/22 и сделала заявление по поводу участия своих игроков в зимней Олимпиаде будущего года в Пекине (Китай).

Сообщается, что переговоры о приезде энхаэловцев все еще продолжаются: "Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по всем нерешенным вопросам, включая страховку для хоккеистов на случай заражения COVID-19, лига объявит паузу в феврале, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх".

Фото: Getty Images
Капризова отправляют обратно в ЦСКА

НХЛ оставляет за собой право отказаться от участия в Играх при ухудшении ситуации с коронавирусом. Если все пойдет по плану, чемпионат НХЛ возобновится 23 февраля.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение по поводу приезда энхаэловцев в Пекин будет принято после оценки проведения летних Игр в Токио в условиях пандемии.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ