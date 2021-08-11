Капризова отправляют обратно в ЦСКА

Подготовка клубов Континентальной хоккейной лиги к новому сезону в самом разгаре. Прямо сейчас с участием команд КХЛ проводятся два товарищеских турнира, но в топе новостей не результаты матчей с Мемориала Ромазана в Магнитогорске и Кубка Республики Башкортостан, а московский ЦСКА и его пока что экс-форвард Кирилл Капризов.

Накануне североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли опубликовал новость-бомбу: лучший новичок минувшего сезона Национальной хоккейной лиги Кирилл Капризов, выступавший за "Миннесоту Уайлд", может вернуться в армейскую команду. Якобы на руках у форварда годовой контракт от москвичей с восьмизначной суммой в качестве зарплаты (то есть не менее 10 млн долларов). Причем он вступит в силу 1 сентября (день старта регулярки КХЛ), если Капризову не удастся договориться с "Миннесотой".

Для понимания ситуации - небольшой ликбез. Прежнее соглашение россиянина с "дикарями" истекло нынешним летом. "Миннесота" уже предложила Кириллу новый контракт на сумму 9,5 млн долларов, однако хоккеиста не устраивает срок соглашения - 7-8 лет. Форвард, понятное дело, не хочет привязывать себя к клубу, находящемуся на стадии перестройки и с туманными перспективами в борьбе за Кубок Стэнли. Отсюда и появляются инсайды о будущем Капризова.

Что сразу может смутить в новости о возвращении Капризова в КХЛ: в лиге сейчас действует жесткий потолок зарплат, который на всю команду составляет порядка 12 млн долларов. С этой точки зрения ни о каких 10 млн на одного игрока, пусть это даже дважды лучший снайпер КХЛ Капризов, речи идти не может. Это и имел в виду журналист Энди Стрикленд, назвавший инсайд Серавалли "одним из худших блефов в истории спорта". Явный намек на агента Капризова Пола Теофаноса, дельца с одиозной репутацией, не гнушающегося разных приемов, когда дело идет о выбивании лучших условий для его клиентов.

Но есть нюансы. Ограничения в КХЛ накладываются лишь на саму зарплату и частично на бонусы. Например, за выход в финал конференции или за попадание в топ-3 по любым индивидуальным показателям клуб может положить игроку любые деньги, которые в сумме могут составить искомые 10 млн "зеленых". Другое дело, что они не будут гарантированными.

В Северной Америке отношение к этой истории неоднозначное: многие понимают нежелание Капризова связывать себя долгосрочными отношениями с "Миннесотой", которая не умеет удерживать звезд. Но есть и те, кто относится к россиянину скептически. Мол, человек отыграл в НХЛ пусть и на высоком уровне всего 60 матчей, а ему уже предлагают огромные деньги.

Мы представили, что возвращение Капризова все же состоится, и попросили оценить плюсы и минусы этого перехода для всех сторон двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

Александр Кожевников: ЦСКА и наш хоккей будут только в плюсе. Очень хорошее усиление, особенно перед Олимпиадой. Большая помощь для нового тренера армейцев Сергея Федорова, но главное - в КХЛ будет на кого смотреть и радоваться.

А тот факт, что Капризов потеряет год игры в НХЛ?

Александр Кожевников: Кирилл - молодой парень, для его мастерства проблем не будет. Это доказали все те, кто играл здесь и потом возвращался за океан. Помните, в НХЛ был как-то локдаун, и все в Европу приехали? Потом все вернулись и остались на своих ролях. Никто ничего не потерял. Кроме того, для Капризова это гарантированная возможность поехать на Олимпиаду. Лишь бы травм не было. В проигравших в данном случае вижу только "Миннесоту".