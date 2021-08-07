Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России выиграла неофициальный чемпионат мира. В финале Кубка Глинки/Гретцки россияне разгромили Словакию - 7:2.

Уже в первом периоде российские хоккеисты фактически сняли все вопросы о победителе встречи. Иван Мирошниченко, Андрей Малявин и Семен Синяткин трижды огорчили голкипера соперника.

Во втором периоде проблемы у словаков продолжились. Хотя на 28-й минуте Филип Мешар отквитал одну шайбу. Но в ответ на это Мирошниченко оформил дубль, а следом отличился и Михаил Гуляев.

Словаки отличились в начале третьего периода, но переломить ход встречи было уже невозможно. Илья Роговский и Матвей Мичков установили окончательный результат - 7:2.

Сборная России второй раз подряд выигрывает этот турнир.