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07.08.2021 06:11
Рубрика: Спорт

Красильников и Стояновский взяли "серебро" в пляжном волейболе

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали "серебро" на олимпийском турнире по пляжному волейболу. В финале наши уступили норвежской паре в составе Кристиана Сорума и Андерса Мола - 0:2 (17:21, 18:21).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российский спортсмен Олег Стояновский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Российский спортсмен Олег Стояновский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский спортсмен Олег Стояновский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как и в полуфинале два дня назад, наши парни не были фаворитами. Норвежцы без проблем вышли из группы, а в плей-офф не дали соперникам ни единого шанса, не проиграв ни одного сета. Впрочем, и россияне с 1/8 финала прошли дистанцию без потерь, уже завоевав первую медаль для России в пляжном волейболе.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Начало у Красильникова со Стояновским получилось шикарным. Парни сразу повели с преимуществом в четыре очка. Норвежцы, конечно, вышли из оцепенения, но ключевым стал момент при счете 8:7 в пользу россиян, когда Мол, блокируя Красильникова, приземлился ему на ногу. Нашим пришлось взять тайм-аут, но скандинавы уже инициативу прихватили. В концовке у них было пять сет-поинтов, россияне отыграли лишь два - 17:21.

Второй сет начался без отрывов. Но ближе к середине партии ошибки наших позволили норвежцам уйти немного вперед. Этого соперникам хватило, чтобы удержать победный счет 21:18.

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