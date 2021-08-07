Красильников и Стояновский взяли "серебро" в пляжном волейболе

Как и в полуфинале два дня назад, наши парни не были фаворитами. Норвежцы без проблем вышли из группы, а в плей-офф не дали соперникам ни единого шанса, не проиграв ни одного сета. Впрочем, и россияне с 1/8 финала прошли дистанцию без потерь, уже завоевав первую медаль для России в пляжном волейболе.

Начало у Красильникова со Стояновским получилось шикарным. Парни сразу повели с преимуществом в четыре очка. Норвежцы, конечно, вышли из оцепенения, но ключевым стал момент при счете 8:7 в пользу россиян, когда Мол, блокируя Красильникова, приземлился ему на ногу. Нашим пришлось взять тайм-аут, но скандинавы уже инициативу прихватили. В концовке у них было пять сет-поинтов, россияне отыграли лишь два - 17:21.

Второй сет начался без отрывов. Но ближе к середине партии ошибки наших позволили норвежцам уйти немного вперед. Этого соперникам хватило, чтобы удержать победный счет 21:18.