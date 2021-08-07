Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио превзошли результат Игр-2016 по числу завоеванных золотых медалей.

Победа Марии Ласицкене в секторе для прыжков в высоту принесла российской команде 20-е золото.

По числу наград высшей пробы спортсмены из РФ превзошли результат, показанный пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда в активе команды было 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

После соревнований по прыжкам в высоту на счету россиян 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей.