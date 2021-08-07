Сборная России превзошла результат ОИ-2016 по числу золотых медалей
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио превзошли результат Игр-2016 по числу завоеванных золотых медалей.
Победа Марии Ласицкене в секторе для прыжков в высоту принесла российской команде 20-е золото.
По числу наград высшей пробы спортсмены из РФ превзошли результат, показанный пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда в активе команды было 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.
После соревнований по прыжкам в высоту на счету россиян 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых медалей.
Мария Ласицкене: В Токио сбылась моя мечта 17:10
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая в Токио стала олимпийской чемпионкой, поделилась первыми эмоциями после победы. "Я счастлива. Но пока не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпиаду", - отметила она