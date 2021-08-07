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Идет  день олимпиады
07.08.2021 09:52
Рубрика: Спорт

Поздняков: Олимпиада прошла успешно для российской команды

Президент ОКР Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистов на заключительной пресс-конференции во время летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Текст: Артур Нанян (Токио)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В целом, как оцените предварительные итоги Олимпиады?

Станислав Поздняков: Мы ожидаем сегодня наибольшее количество медалей от наших спортсменов, однако все зависимости от того, что произойдет в выходные, Игры прошли очень успешно для российской команды. В ряде видов спорта планы и прогнозы подтвердились, в некоторых мы даже не ожидали таких результатов. На данный момент команда реализовала свой потенциал.

Вы говорите об успешной Олимпиаде, но задача была попасть в тройку. Нет ли у вас разочарования? Ведь, по сути, цель не достигнута.

Станислав Поздняков: Не согласен с вами. Задача была не стать третьими в зачете, а побороться за это место. Я не разочарован. Мы не ожидали, что так успешно выступят хозяева. Мы третьи по общему числу медалей. Я увидел стремление бороться за третью строчку в зачете и по золоту. Шансы на него еще есть, мы в процессе борьбы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Мы берем много серебра и бронзы, а также вторые по четвертым местам. Не видите в этом проблем с психологией? Может, нужно больше работы психологов?

Станислав Поздняков: Надеюсь, в ближайшие два дня мы дополним копилку золотыми медалями, и они гармонично распределятся между золотом, серебром и бронзой. Я не склонен драматизировать ситуацию и не вижу проблем с психологией. Спортсмены, завоевавшие серебро, именно завоевали его, а не проиграли.

Поздняков также высказался о количестве зараженных коронавирусом на Играх. "Ни одного заражения в Олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили. Мы выполнили свою задачу - это является предметом для гордости. По прилете к Токио каратистка получила позитивный тест, она помещена под карантин. Наш представитель останется в Японии до завершения карантина. Хотелось бы отметить, что за Олимпиаду у нас не было ни одного положительного допинг-теста. Поздравляю с этим всех, кто причастен - нашу организацию, ФМБА, РУСАДА, Министерство спорта, которые все это время боролись с негативными проявлениями", - подчеркнул Поздняков.

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