Поздняков: Олимпиада прошла успешно для российской команды

В целом, как оцените предварительные итоги Олимпиады?

Станислав Поздняков: Мы ожидаем сегодня наибольшее количество медалей от наших спортсменов, однако все зависимости от того, что произойдет в выходные, Игры прошли очень успешно для российской команды. В ряде видов спорта планы и прогнозы подтвердились, в некоторых мы даже не ожидали таких результатов. На данный момент команда реализовала свой потенциал.

Вы говорите об успешной Олимпиаде, но задача была попасть в тройку. Нет ли у вас разочарования? Ведь, по сути, цель не достигнута.

Станислав Поздняков: Не согласен с вами. Задача была не стать третьими в зачете, а побороться за это место. Я не разочарован. Мы не ожидали, что так успешно выступят хозяева. Мы третьи по общему числу медалей. Я увидел стремление бороться за третью строчку в зачете и по золоту. Шансы на него еще есть, мы в процессе борьбы.

Мы берем много серебра и бронзы, а также вторые по четвертым местам. Не видите в этом проблем с психологией? Может, нужно больше работы психологов?

Станислав Поздняков: Надеюсь, в ближайшие два дня мы дополним копилку золотыми медалями, и они гармонично распределятся между золотом, серебром и бронзой. Я не склонен драматизировать ситуацию и не вижу проблем с психологией. Спортсмены, завоевавшие серебро, именно завоевали его, а не проиграли.

Поздняков также высказался о количестве зараженных коронавирусом на Играх. "Ни одного заражения в Олимпийской деревне в нашей команде мы не допустили. Мы выполнили свою задачу - это является предметом для гордости. По прилете к Токио каратистка получила позитивный тест, она помещена под карантин. Наш представитель останется в Японии до завершения карантина. Хотелось бы отметить, что за Олимпиаду у нас не было ни одного положительного допинг-теста. Поздравляю с этим всех, кто причастен - нашу организацию, ФМБА, РУСАДА, Министерство спорта, которые все это время боролись с негативными проявлениями", - подчеркнул Поздняков.