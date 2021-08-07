Белорусские байдарочницы стали серебряными призерами Олимпиады

В соревнованиях женских байдарок-четверок на дистанции 500 метров золото Олимпиады в Токио выиграла команда Венгрии. Серебро досталось белорусским спортсменкам.

В финале Данута Козак, Тамара Чипеш, Анна Карас и Дора Бодоньи преодолели дистанцию за 1 минуту 35,463 секунды. Сборная Беларуси показала второй результат.

Спортсменки из Польши в этом виде программы стали третьими.

Сборная России в составе Натальи Подольскаой, Анастасии Долговой, Киры Степановой и Светланы Черниговской в общей классификации заняла 12-ю строчку.