Белорусские байдарочницы стали серебряными призерами Олимпиады
В соревнованиях женских байдарок-четверок на дистанции 500 метров золото Олимпиады в Токио выиграла команда Венгрии. Серебро досталось белорусским спортсменкам.
В финале Данута Козак, Тамара Чипеш, Анна Карас и Дора Бодоньи преодолели дистанцию за 1 минуту 35,463 секунды. Сборная Беларуси показала второй результат.
Спортсменки из Польши в этом виде программы стали третьими.
Сборная России в составе Натальи Подольскаой, Анастасии Долговой, Киры Степановой и Светланы Черниговской в общей классификации заняла 12-ю строчку.
Красильников и Стояновский взяли "серебро" в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро на турнире по пляжному волейболу. В первом сете россияне вели, но ближе к середине второго норвежцы перехватили инициативу и ушли немного вперед. Итоговый счет 21:18
Тренер и игроки сборной РФ по гандболу прокомментировали победу над Норвегией 06.08.2021
Российские гандболистки в игре против команды Норвегии в полуфинале Олимпиады смогли лишить соперниц козырей. Так прокомментировал победу главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев. В финале россиянкам предстоит встретиться с француженками