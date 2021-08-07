Бразильский боксер Эберт Соуза завоевал золото ОИ в Токио нокаутом
На Олимпиаде в Токио в предпоследний день соревнований были разыграны очередные медали в боксе.
У мужчин в весовой категории до 75 кг Эберт Соуза из Бразилии нокаутом победил своего оппонента Александра Хижняка из Украины. Отметим, что по ходу боя Соуза проигрывал сопернику. Именно бразилец не пустил в финал Олимпиады россиянина Глеба Бакши.
В другом мужском финале в весовой категории до 52 кг раздельным решением судей Галаль Яфай из Великобритании со счетом 4:1 победил филиппинца Карло Паалама.
У женщин олимпийской чемпионкой в весе до 51 кг стала представительница Болгарии Стойка Крацева. Она победила Бусе Наз Чакироглу из Турции. А соотечественница Чакироглу Бусеназ Сурменели в весовой категории до 69 кг одолела китаянку Гу Хун.
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