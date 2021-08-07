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Идет  день олимпиады
07.08.2021 10:06
Рубрика: Спорт

Бразильский боксер Эберт Соуза завоевал золото ОИ в Токио нокаутом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Олимпиаде в Токио в предпоследний день соревнований были разыграны очередные медали в боксе.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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У мужчин в весовой категории до 75 кг Эберт Соуза из Бразилии нокаутом победил своего оппонента Александра Хижняка из Украины. Отметим, что по ходу боя Соуза проигрывал сопернику. Именно бразилец не пустил в финал Олимпиады россиянина Глеба Бакши.

В другом мужском финале в весовой категории до 52 кг раздельным решением судей Галаль Яфай из Великобритании со счетом 4:1 победил филиппинца Карло Паалама.

У женщин олимпийской чемпионкой в весе до 51 кг стала представительница Болгарии Стойка Крацева. Она победила Бусе Наз Чакироглу из Турции. А соотечественница Чакироглу Бусеназ Сурменели в весовой категории до 69 кг одолела китаянку Гу Хун​​​.

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