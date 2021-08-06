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Идет  день олимпиады
06.08.2021 18:11
Рубрика: Спорт

Тренер и игроки сборной РФ по гандболу прокомментировали победу над Норвегией

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев не скупился на комментарии после победы в полуфинале Олимпиады над Норвегией - 27:26.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Женская сборная России вышла в финал, где встретится с командой Франции. После победы над Норвегией наставник российской команды отметил, что в игре против норвежек удалось лишить соперника козырей.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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"Самое главное - результат. Вытянули, выстояли. Молодцы! Да, вели шесть мячей. Но мы сами сделали эту разницу, а не начали с нее матч. Да, потом немного его растеряли. Где-то подустали, подсели, но ничего страшного. Главное, что хватило сил. В концовке давал установку исключить неподготовленные атаки, доиграть до конца и лишить Норвегию ее главного козыря - контратаки. Даже не могу описать эмоции сейчас. Это просто счастье", - приводит слова Алексеева служба информации ОКР.

Полина Ведехина рассказала о том, как команда настраивалась на вторую половину встречи.

"Мы перед вторым таймом договорились, что будем играть так, как будто счет равный, и никакого преимущества в три мяча нет. В определенный момент все равно притормозили, но это от усталости. Эта концовка, кажется, была бесконечной. И тайм-аут, и удаление Бобровниковой. Старались тянуть время, и получилось, что смогли заработать удаление. А это означает новый отсчет времени. Сегодня все сыграло за нас", - сказала она.

Ксения Макеева уверена, что россиянкам помог победить характер.

"Счастлива, что мы в финале, что смогли выиграть этот матч. Понимали, как будет сложно, что Норвегия - одна из самых дисциплинированных команд. Но смогли выстоять. Думаю, что это характер, подготовка, наши эмоции и воля к победе. Теперь нужно восстановиться и настраиваться на финал", - сказала она.

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