Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады

В 14-й день Олимпийских игр в Токио было разыграно 23 комплекта наград. Российским спортсменам удалось выиграть четыре награды: золото принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг.

Бронза досталась Зенфире Магомедалиевой (бокс), а также Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской в велоспорте на треке в мэдисоне.

Всего в активе российских атлетов 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали. Пока они занимают пятое место в медальном зачете. Не упускает лидерство команда Китая - 34 золотых, 24 серебряных и 17 бронзовых наград. Следом идут команды США - 30-35-28 и Японии - 22-10-15.