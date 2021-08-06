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Идет  день олимпиады
06.08.2021 18:38
Рубрика: Спорт

Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады

Российские спортсмены в 14-й день Олимпиады в Токио сумели завоевать четыре награды: золото, серебро и две бронзы.
Текст: Максим Домчев
Борец Заурбек Сидаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Борец Заурбек Сидаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Борец Заурбек Сидаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 14-й день Олимпийских игр в Токио было разыграно 23 комплекта наград. Российским спортсменам удалось выиграть четыре награды: золото принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг.

Фото: Jack GUEZ / AFP
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Бронза досталась Зенфире Магомедалиевой (бокс), а также Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской в велоспорте на треке в мэдисоне.

Всего в активе российских атлетов 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали. Пока они занимают пятое место в медальном зачете. Не упускает лидерство команда Китая - 34 золотых, 24 серебряных и 17 бронзовых наград. Следом идут команды США - 30-35-28 и Японии - 22-10-15.

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