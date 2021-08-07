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07.08.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция финала волейбольного турнира ОИ-2020 Россия - Франция

Текст: Михаил Хорошилов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Мужская сборная России в субботу сыграет с командой Франции в финале турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио. Встреча пройдет на "Ариаке Арене" и начнется в 15.15 по московскому времени.

Путь соперников до решающего боя складывался совершенно по-разному. Сборная России уверенно отыграла групповой этап, где одержала четыре победы при одном поражении, и вышла в плей-офф с первого места в группе B.

Сборная Франции, напротив, преодолела групповой этап с большим трудом и была на волоске от завершения борьбы уже на этой стадии - трехцветные с двумя победами и тремя поражениями в активе вырвали последнюю четвертую путевку в плей-офф, превзойдя команду США, которой ранее проиграли "всухую", только по дополнительным показателям.

Впрочем, есть одно важное "но". Единственное свое поражение в группе российские волейболисты потерпели именно от французов: игра состоялась 30 июля и закончилась вполне себе уверенной победой соперников команды Туомаса Саммелвуо в четырех партиях. Россияне, судя по дальнейшему развитию событий, восприняли неудачу правильно и в трех последующих матчах, одном в группе и двух в плей-офф, не оставили никаких шансов своим противникам, выиграв встречи с общим счетом 9-1. Последовательно были растерзаны сборные Туниса, Канады и Бразилии.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Французы после локального триумфа снова проиграли в группе и все-таки проползли в четвертьфинал. Там им противостояла лучшая команда группы A, сборная Польши. Затяжная пятисетовая встреча, где трехветным пришлось дважды отыгрываться, закончилась в их пользу. Дальше уверенно была повержена команда Аргентины в трех партиях.

Обращает на себя внимание тот факт, что до полуфинала добрались исключительно команды из группы B. Вся первая четверка из группы A срезалась в четвертьфиналах и осталась без борьбы за олимпийские медали.

Но вернемся к финалу и посмотрим на предматчевые расклады. Несмотря на геройские успехи французских волейболистов, букмекеры в них по-прежнему не очень-то верят. Предпочтение в финале отдается команде Саммелвуо, хотя котировки трехцветных в сравнении с игрой на групповом этапе несколько изменились в лучшую для них сторону.

В то же время главный тренер сборной России пообещал, что к заключительному матчу турнира его команда будет готова. "Надо немного отдохнуть. Мы очень много отдали в полуфинале. Мы не можем быть прямо сразу готовы. С другой стороны, это олимпийский финал. Энергия точно будет. Еще один нюанс, мы будем играть вечером после двух утренних игр. Это другой подход", - заявил Саммелвуо после полуфинала.

Так что ждем в субботу энергичных и отдохнувших российских волейболистов, которые выйдут на площадку и сделают последний шаг к олимпийскому золоту. Присоединяйтесь к текстовой онлайн-трансляции "РГ"!

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