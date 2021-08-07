Япония выиграла финальный матч по бейсболу у США на Олимпиаде

Мужская сборная Японии завоевала золото летней Олимпиады в Токио в соревнованиях по бейсболу. В финальном матче японцы одолели США со счетом 2:0.

Бронза - у команды Доминиканской Республики. Во встрече за третье место они оказались сильнее южнокорейцев - 10:6.

Отметим, что бейсбол не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.