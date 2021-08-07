Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль

Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом: ранее он в 2016 году в Рио-де-Жанейро он победил в весовой категории до 86 кг. Его золотая награда стала 19-й для нашей команды на Играх в Токио.

Добавим, что чуть ранее еще один российский борец - Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 75 кг, - завоевал бронзу, в схватке за третье место победив представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (5:0). Еще одна бронза досталась Байрангу Байрангу из Индии.