07.08.2021 14:48
Рубрика: Спорт
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев одолел американца Кейла Снайдера со счетом 6:3 (весовая категория до 97 кг) в финале олимпийского турнира.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом: ранее он в 2016 году в Рио-де-Жанейро он победил в весовой категории до 86 кг. Его золотая награда стала 19-й для нашей команды на Играх в Токио.
Добавим, что чуть ранее еще один российский борец - Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 75 кг, - завоевал бронзу, в схватке за третье место победив представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (5:0). Еще одна бронза досталась Байрангу Байрангу из Индии.
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