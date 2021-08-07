Французские гандболисты стали победителями Олимпийских игр

Золотые медали олимпийского турнира по гандболу в Токио завоевала мужская сборная Франции. В финальном матче французы победили датчан со счетом 25:23.

Ранее бронзовые медали выиграла команда Испании. В матче за третье место испанцы одолели египтян - 33:31.

Мужская сборная России в Олимпийских играх участие не принимала.

Отметим, что в воскресенье, в последний день Олимпиады, женская сборная России по гандболу сыграет в финале против Франции.