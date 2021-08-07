07.08.2021 16:48
Рубрика: Спорт
Французские гандболисты стали победителями Олимпийских игр
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Золотые медали олимпийского турнира по гандболу в Токио завоевала мужская сборная Франции. В финальном матче французы победили датчан со счетом 25:23.
Ранее бронзовые медали выиграла команда Испании. В матче за третье место испанцы одолели египтян - 33:31.
Мужская сборная России в Олимпийских играх участие не принимала.
Отметим, что в воскресенье, в последний день Олимпиады, женская сборная России по гандболу сыграет в финале против Франции.
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