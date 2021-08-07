Где смотреть гандбольный финал женских сборных России и Франции
В полуфинале олимпийские чемпионки Рио-2016 россиянки встречались с командой Норвегии - самыми принципиальными соперницами. Встреча прошла с преимуществом россиянок, и, несмотря на удаление Анны Сень, наши девушки добились победы - 27:26.
С командой Франции, которая в другом полуфинале победила Швецию - 29:27, россиянки играли в группе и добились победы - 28:27.
Показ финала Россия - Франция в записи:
- "МАТЧ! ИГРА" в 00.15 в ночь с 8 на 9 августа по московскому времени
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