Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады в Токио

Российская команда триумфально выступила, завоевав золотые медали на шестой подряд Олимпиаде. Произвольная программа синхронисток получила высочайшую оценку от судей.

По сумме двух программ сборная России набрала 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки - 193.5310 балла, бронза у команды Украины - 190.3018.

В составе российской команды выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Для Ромашиной это седьмое олимпийское золото. На нынешних Играх она вместе с Колесниченко победила в соревновании дуэтов.