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Идет  день олимпиады
07.08.2021 14:36
Рубрика: Спорт

Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады в Токио

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото Олимпийских игр в групповых соревнованиях. Это 18-я золотая медаль российских спортсменов в Токио.
Текст: Максим Домчев

Российская команда триумфально выступила, завоевав золотые медали на шестой подряд Олимпиаде. Произвольная программа синхронисток получила высочайшую оценку от судей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По сумме двух программ сборная России набрала 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки - 193.5310 балла, бронза у команды Украины - 190.3018.

В составе российской команды выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Для Ромашиной это седьмое олимпийское золото. На нынешних Играх она вместе с Колесниченко победила в соревновании дуэтов.

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