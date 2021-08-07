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Идет  день олимпиады
07.08.2021 16:31
Рубрика: Спорт

Американские легкоатлеты выиграли обе эстафеты 4 по 400 метров на Олимпиаде

Фото: Christian Petersen/Getty Images Фото: Christian Petersen/Getty Images
Фото: Christian Petersen/Getty Images

И мужская, и женская сборные США завоевали золото в эстафетах 4 по 400 метров на Играх в Токио.

Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images
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Американки в своем финале преодолели дистанцию с лучшим результатом в сезоне - 3:16.85. Вторыми стали представительницы Польши. Их результат - 3:20.53 (новый национальный рекорд). Сборная Ямайки завоевала бронзу - 3:21.24 (лучший результат в сезоне).

У мужчин американцы показали результат 2:55.70. Вторыми стали голландцы (2:57.18), а третьими - сборная Ботсваны. Это первая олимпийская медаль страны на этих Играх.

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