Американские легкоатлеты выиграли обе эстафеты 4 по 400 метров на Олимпиаде

И мужская, и женская сборные США завоевали золото в эстафетах 4 по 400 метров на Играх в Токио.

Американки в своем финале преодолели дистанцию с лучшим результатом в сезоне - 3:16.85. Вторыми стали представительницы Польши. Их результат - 3:20.53 (новый национальный рекорд). Сборная Ямайки завоевала бронзу - 3:21.24 (лучший результат в сезоне).

У мужчин американцы показали результат 2:55.70. Вторыми стали голландцы (2:57.18), а третьими - сборная Ботсваны. Это первая олимпийская медаль страны на этих Играх.