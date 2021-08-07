Гол Малкома принес Бразилии золото Олимпийских игр в Токио
Гол нападающего "Зенита" Малкома принес сборной Бразилии по футболу победу на Олимпийских играх в Токио.
В субботу состоялся финальный матч футбольного турнира ОИ. В решающем поединке встречались команды Бразилии и Испании.
В первом тайме основные события развернулись незадолго до перерыва. На 38-й минуте бразильцы заработали пенальти, который вызвался пробивать Ришарлисон. Но открыть счет ему не удалось.
А уже в компенсированное время Дани Алвес нашел передачей Матеуса, который вывел бразильцев вперед.
Сборная Испании сумела отыграться на 61-й минуте встречи. Форвард Микель Оярсабаль свой шанс реализовал. После этого командам отличиться не удалось, и игра перешла в дополнительное время. В овертайме все решил точный удар нападающего "Зенита" Малкома на 108-й минуте. Итог - 2:1 в пользу бразильцев.
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