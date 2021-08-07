Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн-трансляция

Сегодня в Токио завершаются Олимпийские игры-2020. Их итоги еще предстоит подвести. А пока нас ждет церемония закрытия.

Знаменосцем сборной России будет борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. Накануне Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. В Токио ему не было равных в весовой категории до 97 кг.

Концепция церемонии закрытия называется "Миры, которые мы разделяем". Как отмечают организаторы, в течение последних 17 дней мы стали свидетелями того, как люди из самых разных культур и разного происхождения вместе достигли новых высот и были связаны спортом.

- Даже если мы не можем быть вместе, мы можем разделить один момент, и это то, что мы никогда не забудем. Мы надеемся, что эта церемония может стать поводом для каждого из нас задуматься о том, что нас ждет в будущем, - резюмируют организаторы.

Текстовая онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио начнется в 14.00 по московскому времени.