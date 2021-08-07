Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний день Олимпиады

7 августа на Олимпиаде в Токио были разыграны 34 комплекта наград. Российские спортсмены в этот день сумели завоевать семь наград различного достоинства. Три из них - золотые. Триумфаторами Игр стали синхронистки, победившие в командных соревнованиях, а также прыгунья в высоту Мария Ласицкене и борец вольного Абдулрашид Садулаев.

Серебряными призерами стали волейболисты, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в пляжном волейболе и Дина Аверина в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.

Бронзу завоевал борец Гаджимурад Рашидов.

Всего в активе российских спортсменов стало 69 завоеванных наград - 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые. В общекомандном зачете сборная, выступающая под флагом ОРК, занимает четвертое место.

Сохраняют лидерство спортсмены Китая - 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На второй строчке США - 36-39-33, хозяева Игр японцы - третьи (27-12-17).

В воскресенье, в заключительный день Олимпиады, своих обладателей узнают еще 13 комплектов наград.