Мария Ласицкене: В Токио сбылась моя мечта

- Я счастлива. Но пока не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпиаду, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь, - сказала Ласицкене журналистам. - Но далось все очень тяжело. Перед вторым прыжком на 2,04 ничего не видела, ничего не слышала, просто сказала себе: надо брать.

Ласицкене является трехкратной и действующей чемпионкой мира. Она не принимала участие в Играх-2016 в Рио из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На Олимпиаду в Токио по этой же причине допустили всего 10 российских спортсменов в нейтральном статусе.