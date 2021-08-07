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07.08.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Мария Ласицкене: В Токио сбылась моя мечта

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая в Токио стала олимпийской чемпионкой, поделилась первыми эмоциями после победы.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Путин поздравил прыгунью Ласицкене с победой на Олимпиаде

- Я счастлива. Но пока не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпиаду, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь, - сказала Ласицкене журналистам. - Но далось все очень тяжело. Перед вторым прыжком на 2,04 ничего не видела, ничего не слышала, просто сказала себе: надо брать.

Ласицкене является трехкратной и действующей чемпионкой мира. Она не принимала участие в Играх-2016 в Рио из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На Олимпиаду в Токио по этой же причине допустили всего 10 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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