Российские гимнастки-художницы сенсационно остались без золота Олимпиады

Сестра-близнец Дины Арина Аверина вообще осталась вне пьедестала (102,100). Из-за запутавшейся ленты ее смогла обойти белоруска Алина Горносько (102,600).

В квалификации Ашрам была только третьей. В самом конце первой программы у нее "убежал" обруч, поэтому и отрыв от наших близняшек был в три балла (106,300 и 106,175 у Дины и Арины Авериных и 103,100 у Линой Ашрам).

В финале израильтянка тоже ошиблась в упражнении с лентой - уронила предмет. Но заработанного преимущества хватило, чтобы остаться первой и стать олимпийской чемпионкой. При этом наших гимнасток оценивали хуже, чем в квалификации. Сборная России несколько раз подавала протесты. Но Дина Аверина - единственная, кто прошла турнир без потерь, стала второй.

Российские гимнастки-художницы не проигрывали золото в индивидуальном многоборье с 2000 года. Россиянки на трех Играх делали победный дубль. В Рио-2016 это были Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. В Лондоне-2012 - Евгения Канаева и Дарья Дмитриева. В Афинах-2004 - Алина Кабаева и Ирина Чащина.