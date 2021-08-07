Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

Ласицкене, которая в мае получила травму и пропустила много стартов, лишь однажды в этом сезоне взяла высоту 2 метра ровно. В квалификации олимпийского турнира она заставила понервничать, лишь с третьей попытки преодолев 1,95 м и последней пройдя в финал.

Сегодня в секторе Маша также с третьей попытки взяла 1,96, со второй 1,98 и 2,00. 2,02 она перелетела сразу и выбилась в лидеры. На 2,04 тоже понадобилось два прыжка. Но эта высота покорилась только ей.

Серебро с результатом 2,02 м завоевала австралийка Никола Макдермотт. Вице-чемпионка мира украинка Ярослава Магучих замкнула тройку призеров (2,00).