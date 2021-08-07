Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады

Франция - единственная команда, которую сборная России не обыграла в Токио на пути к финалу. Перед игрой наши ребята очень комплиментарно говорили о сопернике, отмечая, в первую очередь, ее характер. "Считаем, что они цепляются за сумасшедшие мячи. Парни с потрясающей силой воли", - охарактеризовал французов наш связной Игорь Кобзарь. Но и наши успели проявить характер, обыграв в тяжелейшем матче бразильцев. Так что финал ожидался не только как соперничество в мастерстве, но и прежде всего как битва характеров.

Символично, что первый же розыгрыш получился затяжным: наши подняли пару сложных мячей и взяли очко. А второе россияне получили после того, как французы попросили видеоповтор. Все это намекало, что игра должна быть упорной. В первом сете так и вышло. Даже когда наши благодаря нескольким удачным атакам первым темпом оторвались на четыре очка, это было еще не все. Проблемой для россиян стала подача Антуана Бризара, на которой соперник выиграл три очка. За воодушевившимися французами осталась и концовка партии - 23:25.

Такое завершение сета стало для наших тяжелым ударом, на переваривание которого ушел второй сет. Россияне сделали шесть ошибок на своих подачах, то есть собственноручно отдали сопернику шесть очков. С такой статистикой конкурировать с французами было невозможно, тем более у них разыгрался Эрвин Нгапет. В итоге - 17:25 снова в пользу Франции.

В третьем сете наставник нашей сборной Туомас Саммельвоу начал тасовать состав, пытаясь нащупать рабочие сочетания. Панков, Куркаев, Подлесных, выходившие в полуфинальном матче лишь эпизодически, теперь остались на площадке надолго. И это дало эффект. Плюс проклюнулась подача: под конец сета Ярослав Подлесных даже подал первый сет сборной России в этом матче - 25:21.

Четвертая партия снова началась с отрыва французов, который с трудом удалось ликвидировать благодаря стабилизировавшейся подаче. Соперник ее, наоборот, потерял. Кроме того, наши начали доставать совсем уж мертвые мячи. "Сэт импосибль! (это невозможно - РГ)" - вскрикнула сидевшая рядом со мной журналистка, когда счет стал 21:18 в нашу пользу. Надо отдать должное: французы тоже бились до конца, но в этот момент наши оказались просто сильнее - 25:21.

На тай-брейке наши быстро повели, но соперники вернулись в игру - 6:6. Увы, в борьбе нервов чуть лучше оказалась сборная Франции.