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14:00
Церемония закрытия
Идет  день олимпиады
08.08.2021 11:48
Рубрика: Спорт

Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии

Фото: Clive Rose/Getty Images Фото: Clive Rose/Getty Images
Фото: Clive Rose/Getty Images

На Олимпиаде в Токио был разыгран последний комплект наград. В финале мужского ватерпольного турнира встречались сборные Греции и Сербии. В упорной борьбе сербы оказались сильнее. Итоговый счет матча - 13:10.

Фото: Tom Pennington/Getty Images
Ватерполистки США в третий раз подряд завоевали золотые медали Олимпиад

Ранее сборная Венгрии обыграла команду Испании в матче за бронзовые медали - 9:5.

Мужская сборная России по водному поло в турнире участие не принимала.

Отметим, что это финальный матч между Грецией и Сербией завершал спортивную программу Олимпийских игр. Сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады. Она начнется в 14.00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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