Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии
На Олимпиаде в Токио был разыгран последний комплект наград. В финале мужского ватерпольного турнира встречались сборные Греции и Сербии. В упорной борьбе сербы оказались сильнее. Итоговый счет матча - 13:10.
Ранее сборная Венгрии обыграла команду Испании в матче за бронзовые медали - 9:5.
Мужская сборная России по водному поло в турнире участие не принимала.
Отметим, что это финальный матч между Грецией и Сербией завершал спортивную программу Олимпийских игр. Сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады. Она начнется в 14.00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио 10:30
Женская сборная России по гандболу не смогла завоевать золото на Олимпиаде в Токио. В финале россиянки уступили команде Франции - 25:30. Эта медаль стала 71-й для России на этих Играх. Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии, обыгравшие Швецию - 36:19
Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08
Сборная России не смогла завоевать золото в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав - россиянки стали серебряными призерами
ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021
Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков
"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021
Драматичную развязку финала в художественной гимнастике, которая стала одной из главных сенсаций Олимпиады-2020 в Токио, бурно комментируют иностранные пользователи соцсетей. Зарубежные болельщики активно поддерживают российских спортсменок