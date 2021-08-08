Последнее золото Олимпиады в Токио завоевали ватерполисты сборной Сербии

На Олимпиаде в Токио был разыгран последний комплект наград. В финале мужского ватерпольного турнира встречались сборные Греции и Сербии. В упорной борьбе сербы оказались сильнее. Итоговый счет матча - 13:10.

Ранее сборная Венгрии обыграла команду Испании в матче за бронзовые медали - 9:5.

Мужская сборная России по водному поло в турнире участие не принимала.

Отметим, что это финальный матч между Грецией и Сербией завершал спортивную программу Олимпийских игр. Сегодня пройдет церемония закрытия Олимпиады. Она начнется в 14.00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.