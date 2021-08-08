Россия осталась без золота в художественной гимнастике

По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав, судьи отдали золото команде Болгарии, оценив их выступления в 92,100 балла.

Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой стали вторыми - 90,400 балла.

При этом судьи отклонили протест на оценку в первом виде программы.

Бронза у итальянок - 87,700.

В субботу в личном многоборье Дина Аверина также завоевала серебряную медаль. Судьи отдали золото допустившей ошибку Линой Ашрам из Израиля.