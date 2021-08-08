Россия осталась без золота в художественной гимнастике
По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав, судьи отдали золото команде Болгарии, оценив их выступления в 92,100 балла.
Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой стали вторыми - 90,400 балла.
При этом судьи отклонили протест на оценку в первом виде программы.
Бронза у итальянок - 87,700.
В субботу в личном многоборье Дина Аверина также завоевала серебряную медаль. Судьи отдали золото допустившей ошибку Линой Ашрам из Израиля.
ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021
Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков
"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021
Драматичную развязку финала в художественной гимнастике, которая стала одной из главных сенсаций Олимпиады-2020 в Токио, бурно комментируют иностранные пользователи соцсетей. Зарубежные болельщики активно поддерживают российских спортсменок
Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний день Олимпиады 07.08.2021
В предпоследний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых были золотыми. Всего в активе нашей сборной стало 69 завоеванных наград и в общекомандном зачете она занимает четвертое место