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Идет  день олимпиады
08.08.2021 11:02
Рубрика: Спорт

Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Олимпиаде в Токио были разыграны последние комплекты наград в боксе. У мужчин в весовой категории до 63 кг золото выиграл кубинец Энди Крус. В финальном бою он одолел представителя США Кейшона Дэвиса​​​. Бронзовые медали на счету Оганеса Бачкова (Армения) и Харри Гарсайда (Австралия).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В весовой категории свыше 91 кг Баходир Джалолов из Узбекистана в финале оказался сильнее американца Ричарда Торреза-младшего​​​. В этой категории бронза у британца Фрейзера Кларка и Камшыбека Кункабаева из Казахстана.

У женщин в весовой категории до 60 кг лучшей стала Келли Энн Харрингтон из Ирландии. В финальном поединке она победила представительницу Бразилии Беатрис Феррейру​​​. Обладательницами бронзовых медалей стали Сисонди Судапорн (Таиланд) и Мира Потконен (Финляндия).

Лорен Прайс из Великобритании стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 75 кг. Серебро у китаянки Ли Цянь​​​. Бронза у россиянки Зенфиры Магомедалиевой и голландки Нушки Фонтейн.

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