Кубинский боксер Энди Крус стал олимпийским чемпионом Игр в Токио
На Олимпиаде в Токио были разыграны последние комплекты наград в боксе. У мужчин в весовой категории до 63 кг золото выиграл кубинец Энди Крус. В финальном бою он одолел представителя США Кейшона Дэвиса. Бронзовые медали на счету Оганеса Бачкова (Армения) и Харри Гарсайда (Австралия).
В весовой категории свыше 91 кг Баходир Джалолов из Узбекистана в финале оказался сильнее американца Ричарда Торреза-младшего. В этой категории бронза у британца Фрейзера Кларка и Камшыбека Кункабаева из Казахстана.
У женщин в весовой категории до 60 кг лучшей стала Келли Энн Харрингтон из Ирландии. В финальном поединке она победила представительницу Бразилии Беатрис Феррейру. Обладательницами бронзовых медалей стали Сисонди Судапорн (Таиланд) и Мира Потконен (Финляндия).
Лорен Прайс из Великобритании стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 75 кг. Серебро у китаянки Ли Цянь. Бронза у россиянки Зенфиры Магомедалиевой и голландки Нушки Фонтейн.
Как Петр Ильич Чайковский стал первым олимпийским композитором в Токио 11:15
Путь Чайковского в Токио был сложен и тернист, однако не допустить на Олимпиаду композитора всех времен МОК не мог. В итоге малюсенький фрагмент его Концерта №1 си-бемоль минор для фортепиано с оркестром звучал двадцать с лишним раз, став одной из самых модных мелодий на Играх-2020
Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады в Токио 10:30
Женская сборная России по гандболу не смогла завоевать золото на Олимпиаде в Токио. В финале россиянки уступили команде Франции - 25:30. Эта медаль стала 71-й для России на этих Играх. Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии, обыгравшие Швецию - 36:19
Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08
Сборная России не смогла завоевать золото в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав - россиянки стали серебряными призерами
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Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков