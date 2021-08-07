07.08.2021 15:36
Рубрика: Спорт
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 м
В беге на полторы тысячи метров у мужчин олимпийским чемпионом Игр в Токио стал представитель Норвегии Якоб Ингебригтсен. Он финишировал с новым олимпийским рекордом - 3:28.32.
Вторым стал кениец Тимоти Черуийот (3:29.01).
На третьей строчке - Джош Керр из Великобритании (3:29.05).
У женщины в аналогичной дисциплине победила кенийка Фаит Кипьегон.
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Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро на турнире по пляжному волейболу. В первом сете россияне вели, но ближе к середине второго норвежцы перехватили инициативу и ушли немного вперед. Итоговый счет 21:18