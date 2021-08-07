Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 м

В беге на полторы тысячи метров у мужчин олимпийским чемпионом Игр в Токио стал представитель Норвегии Якоб Ингебригтсен. Он финишировал с новым олимпийским рекордом - 3:28.32.

Вторым стал кениец Тимоти Черуийот (3:29.01).

На третьей строчке - Джош Керр из Великобритании (3:29.05).

У женщины в аналогичной дисциплине победила кенийка Фаит Кипьегон.