07.08.2021 15:16
Рубрика: Спорт
Голландка Сифан Хассан завоевала золото Олимпиады в беге на 10 000 метров
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Сифан Хассан из Нидерландов завоевала золотую олимпийскую медаль Игр в Токио в беге на 10 000 м.
Эту дистанцию Хассан преодолела за 29:55.32. На втором месте финишировала Калкидан Гезахегне из Бахрейна (29:56.18). Бронза - у представительницы Эфиопии Летесенбет Гидей (30:01.72).
Россиянки в данном виде программы участие не принимали.
Хассан уже стала мультимедалисткой Олимпиады. Она выиграла золото на дистанции вдвое короче - 5000 м, а кроме того, завоевала бронзу в беге на 1500 м.
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