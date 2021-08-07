Голландка Сифан Хассан завоевала золото Олимпиады в беге на 10 000 метров

Сифан Хассан из Нидерландов завоевала золотую олимпийскую медаль Игр в Токио в беге на 10 000 м.

Эту дистанцию Хассан преодолела за 29:55.32. На втором месте финишировала Калкидан Гезахегне из Бахрейна (29:56.18). Бронза - у представительницы Эфиопии Летесенбет Гидей (30:01.72).

Россиянки в данном виде программы участие не принимали.

Хассан уже стала мультимедалисткой Олимпиады. Она выиграла золото на дистанции вдвое короче - 5000 м, а кроме того, завоевала бронзу в беге на 1500 м.