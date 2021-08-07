Баскетболисты США выиграли золото Олимпиады в Токио
На групповой стадии французам удалось переиграть "Команду мечты" со счетом 83:76. В составе американцев выступают звезды НБА во главе с Кевином Дюррантом. У французов тоже немало игроков выступают за океаном, поэтому от финала ожидали упорной борьбы. Так в итоге и получилось.
Американцы доминировали в трех из четырех отрезков встречи. Первая завершилась с перевесом в четыре очка, на большой перерыв французы ушли, отставая на пять. После перерыва звездам НБА удалось немного увеличить преимущество. Французы не сдавались и в заключительном игровом отрезке постарались максимально приблизиться к сопернику. Но Дюрант и товарищи шансов на спасение не оставили - 87:82.
Именно он стал самым результативным игроком, набрав 29 очков.
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