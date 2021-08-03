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Идет  день олимпиады
03.08.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Братья Газоли объявили о завершении карьеры в сборной Испании по баскетболу

В мировом баскетболе во вторник был особый день. Свои карьеры в сборной Испании завершили легендарные братья 36-летний Марк и 41-летний Пау Газоли - олицетворение всех испанских успехов последних 15 лет. Об этом братья Газоли объявили сразу после четвертьфинального матча олимпийского турнира, в котором уступили команде США - 81:95.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)

А выиграли братья с Испанией немало. На двоих - два "золота" чемпионатов мира, три "золота", два "серебра" и три "бронзы" чемпионатов Европы, два "серебра" и "бронзу" Олимпийских игр. В братской коллекции не хватало лишь "золота" Олимпиад, но его уже никогда и не будет. Игры-2020 стали последними в их медальном походе и первыми за 13 лет, завершившемся без медалей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Конечно, они хотели закончить совсем не так. Но против сборной США, которая оказалась совсем не той, что проиграла на старте турнира Франции, испанцам было не устоять. Хотя до паузы "красная фурия" оказывала достойное сопротивление, на перерыв обе команды ушли при равном счете 43:43. А вот потом свою пушку расчехлил самый высокооплачиваемый игрок Олимпиады Кевин Дюрант, набравший в итоге 29 очков. Три "трехи" Дюранта подряд, дальние попадания от его партнеров по команде - и испанцы далеко позади. Подопечные Серджио Скариоло пытались вернуться в игру, но в этот день "звездно-полосатые" были сильнее. Н

На место старых героев приходят новые - это процесс неизбежный. Один из ярчайших представителей нового поколения - словенский суперталант Лука Дончич. Ему всего 22 года, а он уже вывел свою сборную в полуфинал первой в ее истории Олимпиады. В четвертьфинале словенцы были сильнее Германии - 94:70.

Хотя называть Дончича талантом даже с приставкой супер было бы не совсем верно. Это уже состоявшаяся звезда, причем мирового масштаба. "Единственный человек, с которым мне хотелось сфотографироваться на Олимпийских играх", - написала у себя в "Инстаграм" российская гандболистка Анна Вяхирева, приложив соответствующее селфи. И это при том, что на Олимпиаде недостатка в спортивных серебрити нет. В одной только баскетбольной сборной США их как минимум двое - Кевин Дюрант и Дэмиан Лиллард.

Говорящий факт: с Дончичем словенские баскетболисты выиграли последние 17 матчей

Дело, разумеется, не только в природном обаянии вечно ухмыляющегося словенского пухляша. Даже при живых Дюранте и Лилларде именно Дончич, пожалуй, главная звезда этого баскетбольного турнира. Тут и сумасшедшая личная статистика, и то, какое влияние он оказывает на свою команду. В истории словенцев совсем недавно уже был крупный успех: в 2017 году они выиграли Евробаскет. В финале тогда еще 18-летний Дончич получил травму и матч до конца не довел. Наверное, это был последний раз, когда сборная Словении справилась без своего лидера. Затем был отбор на ЧМ-2019: в отсутствие Дончича словенская команда выйти на мировое первенство не смогла. Зато стоило Луке присоединиться к словенской сборной в олимпийской квалификации, и вот они уже в Токио.

22-летний Лука Дончич ведет сборную Словении к олимпийским медалям. Фото: Reuters

Здесь Дончич принялся сразу штурмовать рекорды. Совсем немного ему не хватило, чтобы побить рекорд Оскара Шмидта по количеству очков за матч (53).

Говорящий факт: с Дончичем словенцы выиграли последние 17 матчей. Убери Луку из состава сборной Словении, и полуфиналист олимпийского турнира, скорее всего, превратится в середняка. Это было видно в том же четвертьфинале: в те редкие моменты, когда Лука садился на лавку, у немцев появлялась возможность подобраться к сопернику поближе. Чтобы влиять на игру, 22-летнему вундеркинду даже необязательно набирать очки. "Надо просто использовать его магию. Он хорошо читает игру, находит решения против защиты, какой бы она ни была", - нет смысла не верить главному тренеру словенцев Александеру Секуличу.

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