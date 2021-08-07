Российские "художницы" стали вторыми в квалификации группового многоборья
Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал в групповом многоборье. По итогам квалификации она заняла второе место.
Российская команда в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой сумела набрать 89,050 балла.
На первой позиции команда Болгарии - 91,800 балла. Третий результат у итальянок - 87,150 балла.
Финал командных соревнований по художественной гимнастике пройдет в последний день Олимпиады - 8 августа.
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