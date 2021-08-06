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06.08.2021 11:12
Рубрика: Спорт

В Кузбассе встретили гимнастку Ильянкову, взявшую серебро Олимпиады

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Сегодня утром в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова торжественно встретили обладательницу серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио Анастасию Ильянкову.
Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Кемеровской области Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Кемеровской области
Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Кемеровской области

Рейс из Москвы задержался на несколько часов из-за густого тумана, окутавшего Кемерово. Самолет, на борту которого находилась победительница в личном первенстве по спортивной гимнастике на брусьях, сначала сделал вынужденную посадку в новосибирском Толмачево.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
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Наконец он приземлился в столице Кузбасса. Долгожданная встреча состоялась: вице-чемпионку ждали более полусотни человек, в числе которых были и представители спортшколы олимпийского резерва имени заслуженного тренера СССР Иннокентия Маметьева.

В нынешнем году легендарной школе по спортивной гимнастике, воспитавшей двукратную олимпийскую чемпионку Марию Филатову, исполнилось 60 лет. На гимнастический манеж Настя впервые ступила в четыре года - вслед за старшей сестренкой. Но дорогу в большой спорт в итоге освоила именно Ильянкова-младшая. С помощью замечательных тренеров Сергея и Анны Киселевых.

Как-то в интервью, опубликованном на портале "Кузбасс", Анастасия призналась: сколько себя помнит - всегда была твердо уверена, что выступит на Олимпийских играх. А брусья стали ее коронным снарядом. "Порхать с жерди на жердь, как перышко, - это такой кайф", - не скрывает эмоций спортсменка. Верная любимой дисциплине, Ильянкова два года подряд выигрывала чемпионат России, а в 2019-м стала чемпионкой Европы.

В свободное время спортсменка читает, а еще учит иностранные языки. Есть у нее мечта - стать переводчиком с японского. Увлечение началось с кино, а потом заинтересовала культура и природа Страны восходящего солнца. "Японский язык - непростой, но у меня всегда была внутренняя установка: если делаешь - делай хорошо, понимая, для чего ты этим занимаешься, и обязательно добивайся того, что задумал".

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Кемеровской области
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